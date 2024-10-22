ВС России нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удар по грузовому двору станции «Сумы товарная». О повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии