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В конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США

В конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США

c-span.org Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту России с зоной, которую могут поразить поставленные киевскому режиму ракеты ATACMS.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Надо России показать, что будет если наши ракеты запустим в сторону США
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