В конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США

c-span.org Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту России с зоной, которую могут поразить поставленные киевскому режиму ракеты ATACMS.
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