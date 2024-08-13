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Дюрэнт и Букер вместе отдыхают в Сен-Тропе после победы на Олимпийских играх

Дюрэнт и Букер вместе отдыхают в Сен-Тропе после победы на Олимпийских играх

Звезды «Финикса» и сборной США были замечены на элитной яхте во французском Сен-Тропе. Фото: @backgrid_usa.

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