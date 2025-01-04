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Лоббисты мигрантов: для них безопасность России — это катастрофа

Лоббисты мигрантов: для них безопасность России — это катастрофа

Был инцидент в Эмиратах: там убили раввина. Убийцами оказались выходцы из Узбекистана. После этого узбекских мужчин в страну просто перестали пускать.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
власть России   состоит  из предателей  . агентов  цру .
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