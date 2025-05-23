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FiNE NEWS

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В Германии потребовали вывести войска с российской границы

В Германии потребовали вывести войска с российской границы

Вагенкнехт призвала вывести немецкие войска из Литвы Германии нужно вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией.

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