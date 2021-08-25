Мировое обозрение

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Псковский суд снял с выборов в региональный парламент кандидата от партии Яблоко

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Псковский областной суд снял с участия в выборах в Псковское областное собрание депутатов члена партии "Яблоко" Николая Кузьмина, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Псковской области.

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