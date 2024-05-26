Стали известны причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Например, это могут быть противоречия в документах С 1 июля 2023 года в России в силу вступил Единый стандарт предоставления компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
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