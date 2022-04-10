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Депутат Свищев: «Считаю, что призерам Олимпийских игр надо дарить квартиры. С деньгами может случиться что угодно, а недвижимость будет привязывать к родной стране»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине получат вместо призовых автомобилей денежные компенсации.

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