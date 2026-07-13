Молодая звезда сериала "Тайны следствия" внезапно скончался на Пхукете: причина

В Таиланде неожиданно ушел из жизни российский актер Дмитрий Брейкин. Артисту было 27 лет. По словам родственников, причиной смерти стало кровотечение в желудке, после которого произошла остановка сердца, пишет aif.
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