77-й сезон летней практики на Малой Октябрьской железной дороге начинается

Ее пройдут более тысячи школьников Летнюю практику на Малой Октябрьской железной дороге пройдут в этом сезоне более 1,1 тысячи юных железнодорожников, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ОЖД.