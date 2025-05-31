77-й сезон летней практики на Малой Октябрьской железной дороге начинается

Ее пройдут более тысячи школьников Летнюю практику на Малой Октябрьской железной дороге пройдут в этом сезоне более 1,1 тысячи юных железнодорожников, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ОЖД.
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