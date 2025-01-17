СКР: вертолет в Москве подожгли в 2024 г в интересах Украины

Первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов рассказал РИА Новости, что вертолет в Москве в 2024 году подожгли по указанию неизвестного в интересах Киева.
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