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Царьград

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Палестину могут признать "многие государства". Всё решат через 14 дней

Палестину могут признать "многие государства". Всё решат через 14 дней

С 17 по 20 июня в Нью-Йорке пройдет конференция ООН под эгидой Саудовской Аравии и Франции. Ожидается признание Государства Палестина многими странами.

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