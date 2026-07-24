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Царьград

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РСПП: Достижение инфляции в 4% в ближайшее время невозможно

РСПП: Достижение инфляции в 4% в ближайшее время невозможно

Вице-президент РСПП Александр Мурычев заявил, что достичь инфляционного таргета в 4% в ближайшее время трудно из-за экономической трансформации.

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