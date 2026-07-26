В МВД предупредили о мошеннической схеме с «забытой» в банкомате картой

В МВД России предупредили, что мошенники стали использовать схему с «забытой» в банкомате картой. «Схема с «забытой» картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», — рассказали агентству ТАСС в пресс-центре ведомства.