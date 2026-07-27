❕В Алуште временно не принимают заявления на выплаты при ЧС через «Госуслуги» Сейчас заявления принимают лично в Центрах, расположенных на территории муниципалитета.
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❕В Алуште временно не принимают заявления на выплаты при ЧС через «Госуслуги» Сейчас заявления принимают лично в Центрах, расположенных на территории муниципалитета.