Юрий Пронько: Люди не ощущают этого достижения в своих кошельках

Аудрюс

Так и хочется сказать :" Да бросьте вы!"... Это получается, что у нас либералы везде были и в школах и.... А семья тут как-бы не причём? Скорее лихие 90е сказались, когда люди богатели не праведными путями, когда у кого завод вдруг появился, а у кого нефтяная скважина... И все это воспригимали как само собой разумеещееся! И в депутаты различных уровней стали выбирать именно из этой категории. А помните как от партии коммунистов в президенты выдвинули алигарха Грудинина - владельца целого агропромышленного комплекса? Этот в свое время ТАКОЕ предприятие приватизировал!