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Юрий Пронько: Люди не ощущают этого достижения в своих кошельках

Юрий Пронько: Люди не ощущают этого достижения в своих кошельках

Ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько рассказал о дилемме в русской экономике, которая не берётся во внимание.

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Комментарии
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Аудрюс
Так и хочется сказать :&quot; Да бросьте вы!&quot;...  Это получается, что у нас либералы везде были и в школах и....  А семья тут как-бы не причём? Скорее лихие 90е сказались, когда люди богатели не праведными путями, когда у кого завод вдруг появился, а у кого нефтяная скважина... И все это воспригимали как само собой разумеещееся! И в депутаты различных уровней стали выбирать именно из этой категории. А помните как от партии коммунистов в президенты выдвинули алигарха Грудинина - владельца целого агропромышленного комплекса? Этот в свое время ТАКОЕ предприятие приватизировал!
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28 мин.
Татьяна Морозова
так и есть
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9 мин.
sergmann
По бумагам может и 4 место, а вот по денежкам в кошельке у 70% населения на уровне Африки.
Ответить
9 мин.

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