TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    Именно похухолей и снимают. Для того их и выхухоливали.Видео без объясне...
  • Дмитрий Бакланов
    Учтите, что 41-42 год были самые холодные в столетие... Москва - 43 ниже нуля!Как русские и нем...
  • Рамиль Кавеев
    имбецильный копипаст. в оригинале всё нормально описано, рабочий методРемонт перегоревш...

Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

После подъема по трапу самолета пассажиров всегда встречают улыбающиеся стюардессы и стюарды. Оказалось, что это вовсе не сигнал вежливости, а улыбка служит скорее прикрытием — одна из бортпроводниц решила рассказать, зачем на самом деле пассажиров встречают так радушно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх