Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

После подъема по трапу самолета пассажиров всегда встречают улыбающиеся стюардессы и стюарды. Оказалось, что это вовсе не сигнал вежливости, а улыбка служит скорее прикрытием — одна из бортпроводниц решила рассказать, зачем на самом деле пассажиров встречают так радушно.
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