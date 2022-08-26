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Аналитик Юшков подсчитал потери ЕС от остановки «Северного потока» на три дня

Аналитик Юшков подсчитал потери ЕС от остановки «Северного потока» на три дня

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что из-за профилактической остановки «Северного потока» на три дня ЕС понесет небольшой ущерб — недополучит около 100 млн кубометров газа, сообщает «Прайм».

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