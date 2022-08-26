Аналитик Юшков подсчитал потери ЕС от остановки «Северного потока» на три дня

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что из-за профилактической остановки «Северного потока» на три дня ЕС понесет небольшой ущерб — недополучит около 100 млн кубометров газа, сообщает «Прайм».