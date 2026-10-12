В Липецкой области топливо продают на 61 АЗС

Сегодня бензин АИ-95 доступен на 54 АЗС Липецкой области, АИ-92 — на 53, дизель — на 40, а высокооктанового АИ-100 нет ни на одной станции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым