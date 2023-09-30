Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с поздравлением к главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спикерам законодательных органов регионов с Днем воссоединения с Россией.
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