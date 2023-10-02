День захусника кукурины (18+)

АС

Анатолий Страшко

Любой здравомыслящий человек, читая хохлобандеровскую пропаганду про их борьбу за свободу и глядя на обнимающихся Зелю с Дудой, задумывается за какую свободу и с кем хохлобандеровцы воюют. Ведь 300 лет под пшеками было Правобережье. Для пшеков население этих регионов было быдлом. Задумывается , а зачем Хмельницкий провозглашал - "С Россией на вечные времена". И приходит к мысли, что сила в правде. Особенно на фоне заявления Арестовича, что лгать надо всегда- так Геббельс учил.