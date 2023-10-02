Кокомандувач Нанаев выступил с истерикой.Шалавные поблядимы и пососимы!Вам всем пизда! Кукурина сдохнет! Мучительно сдохнет, утянув за собой в могилу всех, кого сможет.
День захусника кукурины (18+)
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Любой здравомыслящий человек, читая хохлобандеровскую пропаганду про их борьбу за свободу и глядя на обнимающихся Зелю с Дудой, задумывается за какую свободу и с кем хохлобандеровцы воюют. Ведь 300 лет под пшеками было Правобережье. Для пшеков население этих регионов было быдлом. Задумывается , а зачем Хмельницкий провозглашал - "С Россией на вечные времена". И приходит к мысли, что сила в правде. Особенно на фоне заявления Арестовича, что лгать надо всегда- так Геббельс учил.
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17 час.
Пульхерия Djem
ОООчень смачно ,аж перекрестилась, но талантливо. По сути-СУПЕР!!!
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16 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ну а что? Все вещи названы своими именами! Не выкинешь ни слова!👍
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14 час.
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