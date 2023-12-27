Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил с помощью телеграммы главу Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с наступающим Новым годом.
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