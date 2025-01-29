ВТБ ожидает, что рынок сбережений по итогам 1 полугодия перевалит за 60 трлн рублей

Рынок сбережений в России способен преодолеть отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн рублей, сообщает пресс-служба банка, ссылаясь на заявления заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
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