Пеп о том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» опережают «Сити» в гонке АПЛ: «Нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому» 

Главный тренер «горожан» высказался после матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1). О том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» опережают «Ман Сити» в чемпионской гонке «У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов.
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