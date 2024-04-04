Пеп о том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» опережают «Сити» в гонке АПЛ: «Нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому» 

Главный тренер «горожан» высказался после матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1). О том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» опережают «Ман Сити» в чемпионской гонке «У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов.