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Ауар может бесплатно перейти в «Айнтрахт» летом. Хавбеком «Лиона» интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико»

Ауар может бесплатно перейти в «Айнтрахт» летом. Хавбеком «Лиона» интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико»

Хавбек «Лиона» Уссем Ауар может перейти в «Айнтрахт». По данным Sport1, немецкий клуб работает над переходом 24-летнего француза летом в качестве свободного агента.

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