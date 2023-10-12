Хамзат Чимаев проведет поединок против Камару Усмана на UFC 294

Пауло Коста снялся с турнира.автор фото: Getty ImagesПауло Коста снялся с турнира.Сегодня, 12 октября, стало известно о том, что бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман заменит Пауло Косту на турнире UFC 294 и проведет поединок против Хамзата Чимаева.