Рабочая неделя в Иркутской области обещает начаться с непогоды

МЧС передало неблагоприятный прогноз погоды на понедельник, 15 января. Днём в западных и северных районах Иркутской области прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 23 метров.
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