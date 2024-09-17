Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост. В Сети предположили, что это намек на грядущий обмен

В Сети предположили, что разыгрывающий «Лейкерс» намекает на грядущий обмен. Ранее по ходу межсезонья сообщалось, что «Лейкерс» ищут варианты трейда плеймейкера после того, как он решил воспользоваться опцией продления на сезон-24/25 на 18,7 миллиона долларов.
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