Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост. В Сети предположили, что это намек на грядущий обмен

В Сети предположили, что разыгрывающий «Лейкерс» намекает на грядущий обмен. Ранее по ходу межсезонья сообщалось, что «Лейкерс» ищут варианты трейда плеймейкера после того, как он решил воспользоваться опцией продления на сезон-24/25 на 18,7 миллиона долларов.