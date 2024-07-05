В США продают копию трассы Формулы-1 в Стамбуле

Картинговая трасса в Техасе практически повторяет конфигурацию трека Гран-при Турции. Картинговая трасса протяженностью почти в одну милю (1,6 километров), копирующая трек Гран-при Турции, расположена 20 минутах езды от города Амарилло.
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