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Ошибка ценой в свободу: Незаконно осужденные американцы получат компенсации

Жертвы одной из крупнейших судебных ошибок в истории США - двое афроамериканцев, отсидевших по 20 лет за убийство Малкольма Икса в 1965 году - были реабилитированы в 2021 году и теперь получат в общей сложности $36 млн от города и штата Нью-Йорк.

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