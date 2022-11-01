Ошибка ценой в свободу: Незаконно осужденные американцы получат компенсации

Жертвы одной из крупнейших судебных ошибок в истории США - двое афроамериканцев, отсидевших по 20 лет за убийство Малкольма Икса в 1965 году - были реабилитированы в 2021 году и теперь получат в общей сложности $36 млн от города и штата Нью-Йорк.