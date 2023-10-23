Банки не собираются поддерживать законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

Банки заявили о рисках инициативы о доступе силовиков к базам данных их клиентов Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб.
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