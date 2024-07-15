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Фигурист Плющенко послал депутатов, предложивших поддержать бойкот Игр-2024

Фигурист Плющенко послал депутатов, предложивших поддержать бойкот Игр-2024

Грубым отказом на просьбу депутатов поддержать бойкот Олимпийских игр со стороны российских спортсменов ответил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 14 июля, выступая на лекции «Знание» на VK Fest.

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лл
лина любимцева
Плющенко пусть САМ идет в космос...
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