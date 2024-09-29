Алаудинов: ВСУ жгут поля в Курской области, пытаясь навредить населению

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают поля, пытаясь навредить населению.
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