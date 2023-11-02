В Калужской области сотрудники полиции совместно с общественниками напомнили гражданам как не стать жертвой мошенников

В целях разъяснения гражданам способов защиты от преступных посягательств со стороны мошенников и предотвращения хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Малоярославецкому району Павел Саунин совместно с членом Общественного совета при территориальном органе Виктором Цуриковым посетили места наибольшего скопления граждан: аптеки, рынок и торговые точки.