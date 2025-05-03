В Дагестане арестовали предпринимателя после гибели туристки

Арест предпринимателя, организовавшего водную прогулку, в ходе которой погибла туристка, произошел по подозрению в оказании небезопасных услуг, 3 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана.
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