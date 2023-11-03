Единственный рабочий способ, который поможет мужчине наказать женщину

Почему в современном мире женщины ощущают полную вседозволенность и безнаказанность? Может быть потому, что мужчины даже не пытаются их наказывать и осуждать за скверные поступки? На самом деле это совсем не так, ведь практически каждый мужчина имеет желание наказать какую-то женщину, отомстить ей, ….