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"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

Politiki.net Держаться больше нету сил - тут как то русский меня спросил: "ну как жизнь", а вместо ответа неистовая истерика, это вольная трактовка популярной некогда песни, а в целом компиляция ответа израильского лицедея Максима Виторгана.

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Комментарии
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Андрей
зачем про него знать? Он ноль для всех. Его если и знают -&quot;это бывший ксюшади&quot;
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