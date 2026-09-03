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Газета.ру

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Мэр Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра, который проходит вдоль улицы Каспийской, соединяя улицу Севанскую с Павелецким направлением Московской железной дороги.

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