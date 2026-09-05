Корабли ТОФ прибыли в Магадан

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Ослябя" и морской тральщик "Анатолий Шлемов" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в бухту Нагаева города Магадан, который стал первым пунктом проведения агитационно-патриотической акции "Тихоокеанская слава.
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