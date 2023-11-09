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В Минфине США заявили о давлении Запада на Китай, чтобы Пекин не помогал России

Страны Запада оказывают давление на Китай для того, чтобы Пекин отказался от помощи России, заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, чьи слова привели в информационном агентстве Reuters.

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