В Минфине США заявили о давлении Запада на Китай, чтобы Пекин не помогал России

Страны Запада оказывают давление на Китай для того, чтобы Пекин отказался от помощи России, заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, чьи слова привели в информационном агентстве Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии