Появились новые данные ученых о том, как избавиться от лишних килограммов

Специалисты в области медицины и диетологии в последнее время пришли к выводу, что проблема избыточного веса и ожирения не сводится исключительно к неправильному питанию и недостатку физической активности.
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