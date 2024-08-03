Genotek: 61% россиян с кандидатской и докторской степенями никогда не курили

Меньше всего курящих россиян — среди кандидатов или докторов наук. Об этом "Газете.Ru" рассказали в многопрофильной медицинской компании Genotek, эксперты которой составили социально-демографический портрет курящих и некурящих россиян.
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