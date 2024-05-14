🏖 Спрос на летний отдых в Крыму повысился Период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%.
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🏖 Спрос на летний отдых в Крыму повысился Период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%.