Ролан Гаррос. Квалификация. Тихонова играет с Фурлис, Макарова встретится с Монтгомери

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Джейми Фурлис (Австралия) – Анастасия Тихонова (Россия) Екатерина Макарова (Россия) – Робин Монтгомери (США) Анна Бондар (Венгрия) – Анастасия Захарова (Россия) Дестани Айява (Австралия) – Оксана Селехметьева (Россия) Полина Кудерметова (Россия) – Кимбели Биррелл (Австралия) Эмильяна Аранго (Колумбия) – Юлия Авдеева (Россия).
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