Пятый канал

31 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Сядь ровно!», или Как неправильная осанка приводит к депрессии

«Сядь ровно!», или Как неправильная осанка приводит к депрессии

Неправильная осанка — один из первых симптомов повышенного уровня тревожности. Безусловно, каждый человек подвержен различным переживаниям, но если необъяснимое волнение преследует его постоянно, то последствия могут быть довольно серьезными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх