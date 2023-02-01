«Сядь ровно!», или Как неправильная осанка приводит к депрессии

Неправильная осанка — один из первых симптомов повышенного уровня тревожности. Безусловно, каждый человек подвержен различным переживаниям, но если необъяснимое волнение преследует его постоянно, то последствия могут быть довольно серьезными.
Неправильная осанка — один из первых симптомов повышенного уровня тревожности. Безусловно, каждый человек подвержен различным переживаниям, но если необъяснимое волнение преследует его постоянно, то последствия могут быть довольно серьезными.
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