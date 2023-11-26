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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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« Они же говорят, что я просто бегаю по площадке». Игроки реализуют лишь 28,2% 3-очковых, когда против них защищается Патрик Беверли

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в соцсети отреагировал на продвинутую статистику, которая подтверждает его влияние на игру команды на своей половине площадки.

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