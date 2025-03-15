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Почему стоит съедать одно авокадо в день?

Почему стоит съедать одно авокадо в день?

Авокадо – это материнский фрукт. Вне зависимости от ваших вкусовых пристрастий ему надо отдать должное, ведь этот дар природы – поистине дирижер фруктовой симфонии, сильнейшее звено цепи, душа и сердце растительного мира.

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