Почему стоит съедать одно авокадо в день?

Авокадо – это материнский фрукт. Вне зависимости от ваших вкусовых пристрастий ему надо отдать должное, ведь этот дар природы – поистине дирижер фруктовой симфонии, сильнейшее звено цепи, душа и сердце растительного мира.
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