Почему Чубайсу и таким же как он дали уехать из России - ответил на вопрос генерал Куликов

Богатые мечты бедного китайца. Это враги, ярые, ненавидящие Россию, а выпустили из просто потому, что они много знают о тех, кто ещё остался здесь.

SI

Sergey Ivanov

На этот вопрос есть ответ у меня. Им всем позволили уехать потому, что те, кто позволил- точно такие же, как те, кто уехал. Разница только в том, что те, кто уехал- уже нажрались. А те, кто еще не уехал- никак не могут нажраться.