Чубайсу и Ко дали возможность уйти, таким мнением поделился генерал Армии Анатолий Куликов. Если кто-то сомневался в подобном раскладе, то вот вам кое-какие доказательства тому, что таки да - им дали сбежать.
Почему Чубайсу и таким же как он дали уехать из России - ответил на вопрос генерал Куликов
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Богатые мечты бедного китайца. Это враги, ярые, ненавидящие Россию, а выпустили из просто потому, что они много знают о тех, кто ещё остался здесь.
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9 час.
SI
Sergey Ivanov
На этот вопрос есть ответ у меня. Им всем позволили уехать потому, что те, кто позволил- точно такие же, как те, кто уехал. Разница только в том, что те, кто уехал- уже нажрались. А те, кто еще не уехал- никак не могут нажраться.
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4 час.
Катерина
Так-то ДА... Можно и поверить... Но те, кто ПРОТИВ!!! желают, просто, присосаться взамен. Мы ведь ЭТО всё прожили.
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4 час.
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