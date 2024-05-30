ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму

Один из диверсантов погиб во время взрыва.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Крыму, которые планировали украинские спецслужбы, сообщает 30 мая пресс-служба российского силового ведомства.
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