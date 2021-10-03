РИАП "АПРАЛ" МТ

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Федор выступит против американца и Минеев против Исмаилова: главные бои октября

Федор выступит против американца и Минеев против Исмаилова: главные бои октября

Конечно же главным событием бойцовской России за 3 прошедших года станет поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, которые питают друг к другу взаимную ненависть, которую искусственно подогревают.

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